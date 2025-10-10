"С 10 октября 2025 года — главный тренер ФК "Оренбург". Ильдар Раушанович, добро пожаловать!" – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
41-летний специалист с 2017 года работал в "КАМАЗе" из Набережных Челнов. Он вступил в должность главного тренера команды в июле 2020 года. Под его руководством "КАМАЗ" вышел в Первую лигу.
Ранее "Оренбург" покинул Владимир Слишкович. В матче 11-го тура РПЛ оренбуржцы уступили "Ростову" со счетом 0:1. После этой встречи клуб объявил об уходе специалиста с поста главного тренера. На данный момент "Оренбург" занимает 14-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав семь очков.
Официально: клуб РПЛ объявил о назначении нового тренера
Фото: ФК "Оренбург"