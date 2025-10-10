Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
ЛюксембургНе начат
Косово
21:45
СловенияНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Исландия
21:45
УкраинаНе начат
Франция
21:45
АзербайджанНе начат
Швеция
21:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
ИранНе начат

Официально: клуб РПЛ объявил о назначении нового тренера

Пресс-служба "Оренбурга" объявила о назначении экс-наставника "КАМАЗа" Ильдара Ахметзянова главным тренером команды.
Фото: ФК "Оренбург"
"С 10 октября 2025 года — главный тренер ФК "Оренбург". Ильдар Раушанович, добро пожаловать!" – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

41-летний специалист с 2017 года работал в "КАМАЗе" из Набережных Челнов. Он вступил в должность главного тренера команды в июле 2020 года. Под его руководством "КАМАЗ" вышел в Первую лигу.

Ранее "Оренбург" покинул Владимир Слишкович. В матче 11-го тура РПЛ оренбуржцы уступили "Ростову" со счетом 0:1. После этой встречи клуб объявил об уходе специалиста с поста главного тренера. На данный момент "Оренбург" занимает 14-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав семь очков.

