По информации Metaraitings, в ближайшее время Фрэнсис Кахигао должен представить финальный список тренерских кандидатур для рассмотрения в совете директоров.
На данный момент главным тренером "Спартака" является Деян Станкович. Сербский специалист возглавил красно-белых в июне 2024 года. В текущем розыгрыше РПЛ команда располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 18 очков.
Ранее в СМИ сообщалось, что Деян Станкович сохранил свой пост в клубе из-за отсутствия подходящей замены.
"Спартак" отказался от нескольких тренерских кандидатур Кахигао - источник
Руководство "Спартака" отклонило несколько вариантов спортивного директора Франсиса Кахигао на должность главного тренера клуба из-за сомнений в их уровне.
Фото: ФК "Спартак" Москва