Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
ЛюксембургНе начат
Косово
21:45
СловенияНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Исландия
21:45
УкраинаНе начат
Франция
21:45
АзербайджанНе начат
Швеция
21:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
ИранНе начат

"Спартак" отказался от нескольких тренерских кандидатур Кахигао - источник

Руководство "Спартака" отклонило несколько вариантов спортивного директора Франсиса Кахигао на должность главного тренера клуба из-за сомнений в их уровне.
Фото: ФК "Спартак" Москва
По информации Metaraitings, в ближайшее время Фрэнсис Кахигао должен представить финальный список тренерских кандидатур для рассмотрения в совете директоров.

На данный момент главным тренером "Спартака" является Деян Станкович. Сербский специалист возглавил красно-белых в июне 2024 года. В текущем розыгрыше РПЛ команда располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 18 очков.

Ранее в СМИ сообщалось, что Деян Станкович сохранил свой пост в клубе из-за отсутствия подходящей замены.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится