"Я вообще к себе отношусь самокритично. Понимаю, что мне нужно допускать меньше потерь мяча. Над этим точно ещё нужно работать. Я должен больше сохранять мяч для команды. Ну и, конечно, хотелось бы ещё больше забивать и отдавать. Понимаю, что могу проявлять себя ещё лучше", - сказал Воробьёв в интервью Legalbet.
Дмитрий Воробьёв в нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах за московский "Локомотив" во всех турнирах, отметился восемь забитыми мячами и отдал три голевые передачи.
Отметим, что после 11 сыгранных туров "железнодорожники" располагаются на второй позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 23 очка.
В следующем матче красно-зелёные на своём поле примут лидирующий ЦСКА. Игра пройдёт в субботу, 18 октября.
Воробьёв - о своей игре в "Локомотиве": хотелось бы больше забивать
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьёв оценил свою игру в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив" Москва