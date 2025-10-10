Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
ЛюксембургНе начат
Косово
21:45
СловенияНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Исландия
21:45
УкраинаНе начат
Франция
21:45
АзербайджанНе начат
Швеция
21:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
ИранНе начат

Воробьёв - о своей игре в "Локомотиве": хотелось бы больше забивать

Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьёв оценил свою игру в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"Я вообще к себе отношусь самокритично. Понимаю, что мне нужно допускать меньше потерь мяча. Над этим точно ещё нужно работать. Я должен больше сохранять мяч для команды. Ну и, конечно, хотелось бы ещё больше забивать и отдавать. Понимаю, что могу проявлять себя ещё лучше", - сказал Воробьёв в интервью Legalbet.

Дмитрий Воробьёв в нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах за московский "Локомотив" во всех турнирах, отметился восемь забитыми мячами и отдал три голевые передачи.

Отметим, что после 11 сыгранных туров "железнодорожники" располагаются на второй позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 23 очка.

В следующем матче красно-зелёные на своём поле примут лидирующий ЦСКА. Игра пройдёт в субботу, 18 октября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится