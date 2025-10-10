Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
4 - 0 4 0
Лихтенштейн2 тайм
Германия
21:45
ЛюксембургНе начат
Косово
21:45
СловенияНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Исландия
21:45
УкраинаНе начат
Франция
21:45
АзербайджанНе начат
Швеция
21:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
ИранНе начат

"Звонили из нескольких команд из России". Вера рассказал о своем будущем

Экс-хавбек "Химок" Лукас Вера ответил на вопрос о своем будущем.
Фото: ФК "Оренбург"
- Мы с моим агентом работаем над несколькими вариантами. Нам звонили из нескольких команд из России, Мексики, MLS и Бразилии. Я тренируюсь и готовлюсь! У нас уже есть несколько предложений, и мы собираемся проанализировать все рынки. Пока я подожду открытия зимнего трансферного окна.

Напомним, в сентябре Лукас Вера покинул клуб из ОАЭ "Аль-Вахда", состав которого пополнил минувшим летом и не провел в нем ни одного официального матча.

В Российской Премьер-Лиге 28-летний аргентинский полузащитник выступал за "Оренбург" и подмосковные "Химки". В общей сложности в России хавбек провел 91 матч, в которых забил 10 мячей и сделал 16 результативных передач. В это летнее трансферное окно футболист мог подписать контракт с московским "Локомотивом", однако стороны не смогли прийти к соглашению.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится