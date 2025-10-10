Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
4 - 0 4 0
ЛихтенштейнЗавершен
Германия
21:45
ЛюксембургНе начат
Косово
21:45
СловенияНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Исландия
21:45
УкраинаНе начат
Франция
21:45
АзербайджанНе начат
Швеция
21:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
1 - 1 1 1
Иран2 тайм

В ЦСКА высказались о восстановлении своего нового защитника

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированного защитника Рамиро Ди Лусиано.
Фото: ПФК ЦСКА
"Рамиро Ди Лусиано восстанавливается после ушиба коленного сустава, полученного на тренировке. Уже в ближайшие дни он приступит к беговой работе на поле", - цитирует Безуглова "Чемпионат".

Ди Лусиано, играющий на позиции правого крайнего защитника, присоединился к московскому ЦСКА в августе этого года, перебравшись из аргентинского "Банфилда". Стороны заключили контракт до лета 2028 года с возможностью продления еще на 2 сезона. В РПЛ 21-летний футболист принял участие в двух матчах, в которых провел на поле суммарно 59 минут. Также аргентинец сыграл 82 минуты в Кубке России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится