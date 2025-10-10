"Рамиро Ди Лусиано восстанавливается после ушиба коленного сустава, полученного на тренировке. Уже в ближайшие дни он приступит к беговой работе на поле", - цитирует Безуглова "Чемпионат".
Ди Лусиано, играющий на позиции правого крайнего защитника, присоединился к московскому ЦСКА в августе этого года, перебравшись из аргентинского "Банфилда". Стороны заключили контракт до лета 2028 года с возможностью продления еще на 2 сезона. В РПЛ 21-летний футболист принял участие в двух матчах, в которых провел на поле суммарно 59 минут. Также аргентинец сыграл 82 минуты в Кубке России.
В ЦСКА высказались о восстановлении своего нового защитника
Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированного защитника Рамиро Ди Лусиано.
Фото: ПФК ЦСКА