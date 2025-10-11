Кисляк ответил, подкалывали ли игроков "Спартака" в сборной после их поражения ЦСКА в дерби

«Обсудили ли дерби в сборной со спартаковцами? Подкалывали их? Нет, просто обсудили игровые ситуации. Подкалывать все-таки неправильно. Мы все товарищи, подкалывать — это как-то некрасиво», — цитирует Кисляка «Матч ТВ».
Напомним, что ЦСКА победил «Спартак» со счетом 3:2 в 11-м туре РПЛ. После чего наступил пауза на матчи сборных.
Вчера, 10 октября, сборная России выиграла у Ирана в товарищеском матче – 2:1. Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков забили за российскую команду, а единственный гол Ирана забил Амирхоссеин Хоссейнизаде.
Во вторник, 14 октября, сборная Валерия Карпина сыграет с Боливией. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Напоминаем, что с февраля 2022 года сборная России и российские клубы не участвуют в международных соревнованиях.
