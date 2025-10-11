Матчи Скрыть

Первая лига

Сокол
14:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
14:30
ТорпедоНе начат
Спартак Кострома
15:00
КАМАЗНе начат
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ФакелНе начат
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
АндорраНе начат
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Кисляк ответил, подкалывали ли игроков "Спартака" в сборной после их поражения ЦСКА в дерби

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, что в сборной России никто не шутил над спартаковцами после победы армейцев в дерби.
Фото: РФС
«Обсудили ли дерби в сборной со спартаковцами? Подкалывали их? Нет, просто обсудили игровые ситуации. Подкалывать все-таки неправильно. Мы все товарищи, подкалывать — это как-то некрасиво», — цитирует Кисляка «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА победил «Спартак» со счетом 3:2 в 11-м туре РПЛ. После чего наступил пауза на матчи сборных.

Вчера, 10 октября, сборная России выиграла у Ирана в товарищеском матче – 2:1. Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков забили за российскую команду, а единственный гол Ирана забил Амирхоссеин Хоссейнизаде.

Во вторник, 14 октября, сборная Валерия Карпина сыграет с Боливией. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Напоминаем, что с февраля 2022 года сборная России и российские клубы не участвуют в международных соревнованиях.

