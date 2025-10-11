Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
14:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
14:30
ТорпедоНе начат
Спартак Кострома
15:00
КАМАЗНе начат
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ФакелНе начат
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
АндорраНе начат
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Бессмертный: когда лимит станет жёстче, "Локомотив" и ЦСКА будут к этому полностью готовы

Футболист «Родины» и воспитанник московского «Динамо» Станислав Бессмертный подчеркнул важность развития отечественных игроков в нынешних условиях.
Фото: ФК "Динамо"
«Сейчас такое время, когда надо развивать своих ребят. У «Локомотива» русский костяк, который останется на долгие годы. Когда лимит станет жёстче, «Локомотив» будет к этому полностью готов. ЦСКА — тоже. Так что это отлично — поддерживать своих, когда нет еврокубков. Надо развивать ребят, чтобы сборная России становилась сильнее и мы были готовы, когда нас вернут», — заявил Бессмертный «Чемпионату».

До 16 лет Станислав Бессмертный занимался в академии ЦСКА, после чего перешел уже в академию московского «Динамо». Успел провести 15 матчей за основную команду, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Этим летом перешел в московскую «Родину» на правах аренды до конца сезона. Сыграл в 11 матчах Первой лиги. Контракт с «Динамо» действует до 30 июня 2028 года. Текущая рыночная стоимость 21-летнего защитника составляет 500 тысяч евро по версии Transfermarkt.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится