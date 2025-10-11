Бессмертный: когда лимит станет жёстче, "Локомотив" и ЦСКА будут к этому полностью готовы

«Сейчас такое время, когда надо развивать своих ребят. У «Локомотива» русский костяк, который останется на долгие годы. Когда лимит станет жёстче, «Локомотив» будет к этому полностью готов. ЦСКА — тоже. Так что это отлично — поддерживать своих, когда нет еврокубков. Надо развивать ребят, чтобы сборная России становилась сильнее и мы были готовы, когда нас вернут», — заявил Бессмертный «Чемпионату».
До 16 лет Станислав Бессмертный занимался в академии ЦСКА, после чего перешел уже в академию московского «Динамо». Успел провести 15 матчей за основную команду, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Этим летом перешел в московскую «Родину» на правах аренды до конца сезона. Сыграл в 11 матчах Первой лиги. Контракт с «Динамо» действует до 30 июня 2028 года. Текущая рыночная стоимость 21-летнего защитника составляет 500 тысяч евро по версии Transfermarkt.