Первая лига

Первая лига
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Торпедо1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
КАМАЗ1 тайм
Сокол
0 - 1 0 1
Уфа1 тайм
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ФакелНе начат
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
АндорраНе начат
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Агент Мелёхина - о травме в матче с Ираном: в какой-то степени у него было порвано ухо

Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы защитника сборной России Виктора Мелёхина, высказался о травме футболиста, полученной в матче с Ираном.
Фото: официальный сайт РФС
"С Виктором всё хорошо. Вы же наверняка видели, что с поля он уходил спокойно, не шатался - всё нормально, пронесло. Удар был не такой сильный, чтобы его прямо "отключило". По уху и шее прошёл шипами. В какой-то степени можно сказать, что у него порвано ухо, но врачи уже всё обработали. Он сам толком не знает, что именно сделали - то ли зашили, то ли склеили", - сказал Хархаров в интервью "Матч ТВ".

Вчера, 10 октября, сборная России обыграла Иран в товарищеском матче со счётом 2:1. Голами в составе хозяев отметились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков, а у гостей единственный гол забил Амирхоссеин Хоссейнизаде. На 83-й минуте матча иранец Алиреза Джаханбахш получил жёлтую карточку за удар прямой ногой в голову защитнику россиян Виктору Мелёхину.

Следующий матч российская сборная проведёт во вторник, 14 октября против Боливии. Игра пройдет на "ВТБ Арене" в Москве. Напоминаем, что с февраля 2022 года сборная России и российские клубы не участвуют в международных соревнованиях.

