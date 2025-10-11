Агент Мелёхина - о травме в матче с Ираном: в какой-то степени у него было порвано ухо

"С Виктором всё хорошо. Вы же наверняка видели, что с поля он уходил спокойно, не шатался - всё нормально, пронесло. Удар был не такой сильный, чтобы его прямо "отключило". По уху и шее прошёл шипами. В какой-то степени можно сказать, что у него порвано ухо, но врачи уже всё обработали. Он сам толком не знает, что именно сделали - то ли зашили, то ли склеили", - сказал Хархаров в интервью "Матч ТВ".
Вчера, 10 октября, сборная России обыграла Иран в товарищеском матче со счётом 2:1. Голами в составе хозяев отметились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков, а у гостей единственный гол забил Амирхоссеин Хоссейнизаде. На 83-й минуте матча иранец Алиреза Джаханбахш получил жёлтую карточку за удар прямой ногой в голову защитнику россиян Виктору Мелёхину.
Следующий матч российская сборная проведёт во вторник, 14 октября против Боливии. Игра пройдет на "ВТБ Арене" в Москве. Напоминаем, что с февраля 2022 года сборная России и российские клубы не участвуют в международных соревнованиях.
Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы защитника сборной России Виктора Мелёхина, высказался о травме футболиста, полученной в матче с Ираном.
Фото: официальный сайт РФС