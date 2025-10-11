"Батраков сейчас действительно находится в невероятной форме и уже на протяжении года доказывает, что он является одним из лучших на своей позиции. Думаю, что в ближайшее время он уедет в европейский чемпионат, чтобы на самом высоком уровне заявить о своей игре и показать свой высокий уровень. Впечатляющая игра, впечатляющие способности, сейчас он один из лидеров сборной России", - цитирует Булыкина "СП".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 23 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2029 года.
На счету Алексея Батракова 8 матчей в составе национальной команды России, 3 забитых гола и 3 результативные передачи. Ранее сообщалось, что несколько европейских клубов следят за российским футболистом.
"Думаю, что в ближайшее время он уедет в европейский чемпионат". Булыкин - о футболисте сборной России
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"