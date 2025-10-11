"Удивил ли чем-то Иран? Глобально — ничем. У нас было четыре-пять дней, чтобы подготовиться к ним. У них есть индивидуально сильные футболисты", - приводит слова Глебова "Матч ТВ".
Вчера, 10 октября, национальная команда России одержала победу над Ираном в товарищеском матче со счетом 2:1, встреча проходила в Волгограде. Забитыми мячами отметились Дмитрий Воробьев, Алексей Батраков и Амирхоссейн Хоссейнзаде.
Во вторник, 14 числа, команда Валерия Карпина примет на "ВТБ Арене" сборную Боливии. Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях.
Глебов: глобально сборная Ирана ничем не удивила
Полузащитник сборной России Данил Глебов высказался об игре с Ираном (2:1).
Фото: РФС