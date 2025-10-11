Матчи Скрыть

Первая лига

Арсенал Тула
2 - 2 2 2
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Сокол
2 - 2 2 2
УфаЗавершен
Волга Ул
2 - 4 2 4
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
2 - 3 2 3
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Родина
2 - 0 2 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
2 - 2 2 2
АндорраЗавершен
Норвегия
5 - 0 5 0
ИзраильЗавершен
Венгрия
2 - 0 2 0
АрменияЗавершен
Болгария
0 - 0 0 0
Турция1 тайм
Эстония
0 - 0 0 0
Италия1 тайм
Сербия
0 - 0 0 0
Албания1 тайм
Испания
0 - 0 0 0
Грузия1 тайм
Португалия
0 - 0 0 0
Ирландия1 тайм

Глебов: глобально сборная Ирана ничем не удивила

Полузащитник сборной России Данил Глебов высказался об игре с Ираном (2:1).
Фото: РФС
"Удивил ли чем-то Иран? Глобально — ничем. У нас было четыре-пять дней, чтобы подготовиться к ним. У них есть индивидуально сильные футболисты", - приводит слова Глебова "Матч ТВ".

Вчера, 10 октября, национальная команда России одержала победу над Ираном в товарищеском матче со счетом 2:1, встреча проходила в Волгограде. Забитыми мячами отметились Дмитрий Воробьев, Алексей Батраков и Амирхоссейн Хоссейнзаде.

Во вторник, 14 числа, команда Валерия Карпина примет на "ВТБ Арене" сборную Боливии. Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях.

