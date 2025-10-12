Аршавин прокомментировал слова Глушенкова, что Радимов разбирается в футболе лучше него

- У меня нет конфликта с Глушенковым. Естественно, Максим сказал, что Радимов лучше меня разбирается в футболе, он же его выбрал лучшим игроком матча. Я лучше Радимова разбираюсь в футболе, - сказал Аршавин Sport 24.
Напомним, Аршавин признал Луиса Энрике лучшим игроком матча 9-го тура РПЛ с "Краснодаром" (2:0), в котором Максим Глушенков забил гол и отдал голевую передачу. В следующем матче с "Оренбургом" (5:2) Максим сделал покер, после чего Радимов признал его лучшим игроком встречи.
Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался о словах Максима Глушенкова, сказавшего, что экс-игрок сине-бело-голубых Владислав Радимов разбирается в футболе лучше него.
