Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
0 - 0 0 0
Черноморец2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
0 - 1 0 1
Кипр2 тайм
Шотландия
19:00
БеларусьНе начат
Нидерланды
19:00
ФинляндияНе начат
Фарерские острова
19:00
ЧехияНе начат
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
20:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Аршавин прокомментировал слова Глушенкова, что Радимов разбирается в футболе лучше него

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался о словах Максима Глушенкова, сказавшего, что экс-игрок сине-бело-голубых Владислав Радимов разбирается в футболе лучше него.
Фото: "Чемпионат"
- У меня нет конфликта с Глушенковым. Естественно, Максим сказал, что Радимов лучше меня разбирается в футболе, он же его выбрал лучшим игроком матча. Я лучше Радимова разбираюсь в футболе, - сказал Аршавин Sport 24.

Напомним, Аршавин признал Луиса Энрике лучшим игроком матча 9-го тура РПЛ с "Краснодаром" (2:0), в котором Максим Глушенков забил гол и отдал голевую передачу. В следующем матче с "Оренбургом" (5:2) Максим сделал покер, после чего Радимов признал его лучшим игроком встречи.

