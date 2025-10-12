Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
0 - 0 0 0
Черноморец2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
0 - 1 0 1
Кипр2 тайм
Шотландия
19:00
БеларусьНе начат
Нидерланды
19:00
ФинляндияНе начат
Фарерские острова
19:00
ЧехияНе начат
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
20:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Глушенков рассказал, против кого хотел бы сыграть после возвращения сборной на международную арену

Полузащитник "Зенита" и сборной России Максим Глушенков поделился информацией, с кем он хотел бы сыграть в составе национальной команды после её возвращения на международную арену.
Фото: РФС
- Любая топ-сборная: Франция, Англия, Испания. Хотя и сейчас у нас соперники сильнее, чем раньше. Мы готовы бороться с топ-сборными, главное, чтобы был такой шанс, - сказал Глушенков "РИА Новости".

Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы отстранены от еврокубков, однако недавно президент РПЛ Александр Алаев заявил, что надеется на снятие запрета уже в этом году.

Матч между сборными России и Ирана состоялся позавчера, 10 октября. Встреча завершилась победой нашей национальной команды со счетом 2:1. Голами отличились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.

Товарищеский матч между сборными России и Боливии пройдет во вторник, 14 октября, в 20:00 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена".

