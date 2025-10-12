Глушенков рассказал, против кого хотел бы сыграть после возвращения сборной на международную арену

- Любая топ-сборная: Франция, Англия, Испания. Хотя и сейчас у нас соперники сильнее, чем раньше. Мы готовы бороться с топ-сборными, главное, чтобы был такой шанс, - сказал Глушенков "РИА Новости".
Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы отстранены от еврокубков, однако недавно президент РПЛ Александр Алаев заявил, что надеется на снятие запрета уже в этом году.
Матч между сборными России и Ирана состоялся позавчера, 10 октября. Встреча завершилась победой нашей национальной команды со счетом 2:1. Голами отличились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.
Товарищеский матч между сборными России и Боливии пройдет во вторник, 14 октября, в 20:00 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена".
Фото: РФС