Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
0 - 0 0 0
Черноморец2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
0 - 1 0 1
Кипр2 тайм
Шотландия
19:00
БеларусьНе начат
Нидерланды
19:00
ФинляндияНе начат
Фарерские острова
19:00
ЧехияНе начат
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
20:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Глебов высказался о предстоящем матче со сборной Боливии

Полузащитник "Динамо" и сборной России Данил Глебов поделился ожиданиями от матча с национальной командой Боливии.
Фото: РФС
- Валерий Георгиевич в начале сбора сказал, что будет две хорошие и сильные сборные. Про Боливию знаю, что они у себя где-то там на высоте играют — там люди задыхаются, - сказал Глебов "Чемпионату".

Напомним, матч между сборными России и Ирана состоялся позавчера, 10 октября. Встреча завершилась победой нашей национальной команды со счетом 2:1. Голами отличились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.

Товарищеский матч между сборными России и Боливии пройдет во вторник, 14 октября, в 20:00 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена".

