- Валерий Георгиевич в начале сбора сказал, что будет две хорошие и сильные сборные. Про Боливию знаю, что они у себя где-то там на высоте играют — там люди задыхаются, - сказал Глебов "Чемпионату".
Напомним, матч между сборными России и Ирана состоялся позавчера, 10 октября. Встреча завершилась победой нашей национальной команды со счетом 2:1. Голами отличились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.
Товарищеский матч между сборными России и Боливии пройдет во вторник, 14 октября, в 20:00 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена".
Глебов высказался о предстоящем матче со сборной Боливии
Полузащитник "Динамо" и сборной России Данил Глебов поделился ожиданиями от матча с национальной командой Боливии.
Фото: РФС