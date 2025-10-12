Агент Батракова: следующий шаг в карьере Алексея - переход в большой европейский клуб

"Отступных в контракте Батракова для российских клубов нет. Алексей видит развитие своей карьеры, следующий шаг - в большом европейском клубе. На момент, когда мы подписывали контракт, Алексей точно не рассматривал переход в другой российский клуб. Сейчас, наверное, тоже нет. Что будет в будущем, прогнозировать сложно, сами понимаете", - сказал Кузьмичев в интервью "РБ Спорт".
Алексей Батраков в текущем сезоне принял участие в составе московского "Локомотива" в 15 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три голевые передачи. Всего за основную команду "железнодорожников" 20-летний хавбек провел 58 игр, отметился 27 забитыми мячами и отдал 13 голевых передач. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.
Напомним, что в пятницу, 10 октября российский полузащитник забил победный мяч в товарищеском матче национальной команды против Ирана (2:1). Это его третий мяч в составе сборной России.
Агент полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв рассказал, что следующим шагом в карьере игрока будет переход в европейский топ-клуб.
Фото: ФК "Локомотив" Москва