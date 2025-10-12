"Шанс есть всегда. Это будет зависеть от него. Пока он тренируется индивидуально. Игорь приехал в сборную с недомоганием. Поэтому он готовится индивидуально. Мы всегда исходим из того, чтобы не сделать футболисту хуже. Слушаем игрока и клуб. Нет задачи, чтобы футболист приехал, сломался и пропустил много времени", - сказал Онопко в интервью "Матч ТВ".
В текущем сезоне Игорь Дивеев провел за ЦСКА во всех турнирах 11 матчей и отметился тремя забитыми мячаами. Ранее сообщалось, что защитник прибыл в расположение национальной команды с поврежденным голеностопом и может не выйти на поле ни в одном из двух товарищеских матчей.
Всего центральный защитник провел 17 матчей за сборную России и записал на свой счет один забитый гол. Во вторник, 14 октября, команда Валерия Карпина сыграет в Москве со сборной Боливии.
Тренер сборной России рассказал, почему Дивеев не покинул расположение сборной из-за повреждения
Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал, сможет ли выйти на матч с Боливией защитник Игорь Дивеев.
Фото: официальный сайт РФС