Глебов - о предстоящей игре с Боливией: надо хорошо прессинговать

Полузащитник сборной России Данил Глебов поделился ожиданиями от матча с Боливией.
Фото: официальный сайт РФС
"С Боливией надо хорошо прессинговать. Не давать много времени подумать. Во вторник всё увидим на поле", - сказал Глебов в интервью "Матч ТВ".

Матч между сборными России и Боливии пройдёт во вторник, 14 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. В пятницу, 10 октября подопечные Валерия Карпина обыграли Иран со счётом 2:1.

Данил Глебов в текущем сезоне принял участие в 13 играх за московское "Динамо" во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В составе национальной команды полузащитник провёл 16 встреч.

