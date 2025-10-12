Матчи Скрыть

Ротор
2 - 0 2 0
ЧерноморецЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
0 - 4 0 4
КипрЗавершен
Шотландия
2 - 1 2 1
БеларусьЗавершен
Нидерланды
4 - 0 4 0
ФинляндияЗавершен
Фарерские острова
2 - 1 2 1
ЧехияЗавершен
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
0 - 2 0 2
Босния и Герцеговина2 тайм

Вера - о финансовых проблемах в "Химках": в такие моменты кажется, что тебя не ценят

Бывший полузащитник "Химок" Лукас Вера высказался о проблемах подмосковного клуба с выплатами зарплат.
Фото: ФК "Химки"
"Мы всё сделали, чтобы не вылететь из РПЛ. Никогда не искал ссор с клубом, но я чувствовал себя ужасно. Мы отдавали всё ради клуба, а нам просто лгали. В такие моменты кажется, что тебя не любят и не ценят", - сказал Вера в интервью "СЭ".

Лукас Вера выступал в российском чемпионате с 2022 по 2025 год. Полузащитник провёл в составе "Оренбурга" 60 матчей, отметился тремя забитыми мячами и отдал 12 голевых передач, а в "Химках" на его счету 31 игра, семь забитых мячей и четыре голевые передачи.

По итогам прошлого сезона подмосковный клуб занял 12 место в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" не прошли лицензирование для участия в РПЛ, а позже клуб объявил о приостановке своей деятельности. Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб банкротом.

