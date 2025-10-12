"Мы всё сделали, чтобы не вылететь из РПЛ. Никогда не искал ссор с клубом, но я чувствовал себя ужасно. Мы отдавали всё ради клуба, а нам просто лгали. В такие моменты кажется, что тебя не любят и не ценят", - сказал Вера в интервью "СЭ".
Лукас Вера выступал в российском чемпионате с 2022 по 2025 год. Полузащитник провёл в составе "Оренбурга" 60 матчей, отметился тремя забитыми мячами и отдал 12 голевых передач, а в "Химках" на его счету 31 игра, семь забитых мячей и четыре голевые передачи.
По итогам прошлого сезона подмосковный клуб занял 12 место в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" не прошли лицензирование для участия в РПЛ, а позже клуб объявил о приостановке своей деятельности. Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб банкротом.
Вера - о финансовых проблемах в "Химках": в такие моменты кажется, что тебя не ценят
Бывший полузащитник "Химок" Лукас Вера высказался о проблемах подмосковного клуба с выплатами зарплат.
Фото: ФК "Химки"