Пименов поделился ожиданиями от матча России и Боливии

- Боливия играет в другой футбол. Там футболисты индивидуально посильнее, покреативнее. Игроки из Латинской Америки любят повозиться с мячом. Будет интересно посмотреть на наших защитников при игре один в один. В общем, ребята у них индивидуально сильные, но как команда они не так хороши.
Сборная России под руководством главного тренера Валерия Карпина проведет второй матч в октябрьскую паузу на игры национальных команд против национальной команды Боливии. Игра запланирована на 14 октября и пройдет в Москве. Стартовый свисток на стадионе "ВТБ Арена" прозвучит в 20:00 по столичному времени.
Напомним, ранее россияне одержали победу над сборной Ирана. Встреча на "Волгоград Арене" завершилась со счетом 2:1.
Источник: "Чемпионат"
Экс-футболист московского "Динамо" Руслан Пименов рассказал, чего он ждет от товарищеской игры между сборными России и Боливии.
Фото: сборная России