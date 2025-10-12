Матчи Скрыть

Первая лига

Первая лига
Ротор
2 - 0 2 0
ЧерноморецЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
0 - 4 0 4
КипрЗавершен
Шотландия
2 - 1 2 1
БеларусьЗавершен
Нидерланды
4 - 0 4 0
ФинляндияЗавершен
Фарерские острова
2 - 1 2 1
ЧехияЗавершен
Дания
3 - 1 3 1
ГрецияЗавершен
Румыния
1 - 0 1 0
АвстрияЗавершен
Литва
0 - 2 0 2
ПольшаЗавершен
Хорватия
3 - 0 3 0
ГибралтарЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
1 - 4 1 4
Босния и ГерцеговинаЗавершен

Пименов поделился ожиданиями от матча России и Боливии

Экс-футболист московского "Динамо" Руслан Пименов рассказал, чего он ждет от товарищеской игры между сборными России и Боливии.
Фото: сборная России
- Боливия играет в другой футбол. Там футболисты индивидуально посильнее, покреативнее. Игроки из Латинской Америки любят повозиться с мячом. Будет интересно посмотреть на наших защитников при игре один в один. В общем, ребята у них индивидуально сильные, но как команда они не так хороши.

Сборная России под руководством главного тренера Валерия Карпина проведет второй матч в октябрьскую паузу на игры национальных команд против национальной команды Боливии. Игра запланирована на 14 октября и пройдет в Москве. Стартовый свисток на стадионе "ВТБ Арена" прозвучит в 20:00 по столичному времени.

Напомним, ранее россияне одержали победу над сборной Ирана. Встреча на "Волгоград Арене" завершилась со счетом 2:1.

Источник: "Чемпионат"

