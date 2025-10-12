Мостовой - о "Спартаке": помимо Ваноли, сейчас человек 20 стоят с поднятой рукой

- Вопрос не в том, нужен ли Ваноли. "Спартак" сейчас — самая горячая тема. Помимо Ваноли, сейчас человек 20 стоят с поднятой рукой: "Возьмите меня в "Спартак". Бесполезно сейчас гадать. К тому же у Станковича действующий контракт.
Напомним, 53-летний Паоло Ваноли возглавлял тренерский штаб московского "Спартака" с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под руководством итальянского специалиста красно-белые завоевали Кубок России.
В этом сезоне спартаковцы находятся на шестом месте в турнирной таблице РПЛ после 11 сыгранных туров. Команда Деяна Станковича набрала 18 очков.
Источник: "Чемпионат"
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном возвращении экс-тренера московской команды Паоло Ваноли.
Фото: ФК "Спартак"