Матчи

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
21:45
АзербайджанНе начат
Словакия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словения
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
КазахстанНе начат
Исландия
21:45
ФранцияНе начат
Швеция
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
БельгияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
19:00
ЛихтенштейнНе начат

Тарханов оценил дебют Умярова и Бевеева в сборной России

Российский тренер Александр Тарханов высказался о первой игре за сборную России Наиля Умярова и Мингияна Бевеева против команды Ирана.
Фото: сборная России
"Они немного играли, поэтому не могу сказать особо. В принципе, никто не выпадал сильно", - передает слова Тарханова "Сетевое Издание".

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров дебютировал за сборную России, выйдя на замену на 67-й минуте товарищеского матча против национальной команды Ирана (2:1). Защитник "Балтики" Мингиян Бевеев появился на поле в этой игре на 87-й минуте.

Во вторник, 14 октября, подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Боливии. Второй контрольный матч в рамках октябрьских сборов пройдет в Москве, на "ВТБ Арене".

