Тарханов оценил дебют Умярова и Бевеева в сборной России

"Они немного играли, поэтому не могу сказать особо. В принципе, никто не выпадал сильно", - передает слова Тарханова "Сетевое Издание".
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров дебютировал за сборную России, выйдя на замену на 67-й минуте товарищеского матча против национальной команды Ирана (2:1). Защитник "Балтики" Мингиян Бевеев появился на поле в этой игре на 87-й минуте.
Во вторник, 14 октября, подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Боливии. Второй контрольный матч в рамках октябрьских сборов пройдет в Москве, на "ВТБ Арене".
Российский тренер Александр Тарханов высказался о первой игре за сборную России Наиля Умярова и Мингияна Бевеева против команды Ирана.
