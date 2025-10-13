"Об этом вообще не надо говорить". Тарханов - о беспроигрышной серии сборной России

- Сборная России уже 20 матчей не знает поражений? Думаю, об этом вообще не надо говорить. 20 матчей. Мы с кем играем? Если б не выиграли 20 матчей, был бы позор. А так, выигрываем у команд, которые не лучше нас и слабее.
Сборная России выиграла у Ирана и продлила свою беспроигрышную серию до 21 игры подряд. Эта серия началась после того, как российская команда была отстранена от участия в международных турнирах. На данный момент у россиян 15 побед и 6 ничьих.
Напомним, последнее поражение российская национальная команда потерпела 14 сентября 2021 года в отборочном матче на чемпионат мира против Хорватии (0:1).
Российский тренер Александр Тарханов оценил 20-матчевую серию сборной России без поражений.
Фото: сборная России