Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
21:45
АзербайджанНе начат
Словакия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словения
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
КазахстанНе начат
Исландия
21:45
ФранцияНе начат
Швеция
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
БельгияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
19:00
ЛихтенштейнНе начат

"Об этом вообще не надо говорить". Тарханов - о беспроигрышной серии сборной России

Российский тренер Александр Тарханов оценил 20-матчевую серию сборной России без поражений.
Фото: сборная России
- Сборная России уже 20 матчей не знает поражений? Думаю, об этом вообще не надо говорить. 20 матчей. Мы с кем играем? Если б не выиграли 20 матчей, был бы позор. А так, выигрываем у команд, которые не лучше нас и слабее.

Сборная России выиграла у Ирана и продлила свою беспроигрышную серию до 21 игры подряд. Эта серия началась после того, как российская команда была отстранена от участия в международных турнирах. На данный момент у россиян 15 побед и 6 ничьих.

Напомним, последнее поражение российская национальная команда потерпела 14 сентября 2021 года в отборочном матче на чемпионат мира против Хорватии (0:1).

Источник: "Сетевое издание"

