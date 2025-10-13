Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
21:45
АзербайджанНе начат
Словакия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словения
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
КазахстанНе начат
Исландия
21:45
ФранцияНе начат
Швеция
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
БельгияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
19:00
ЛихтенштейнНе начат

Агент Дивеева: он готов сыграть в матче с Боливией

Спортивный агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, заявил, что футболист готов сыграть в матче с Боливией.
Фото: ПФК ЦСКА
"Насколько я знаю, со здоровьем Дивеева все в порядке, и он готов сыграть в матче с Боливией. Дальше — решение главного тренера и медицинского штаба, если вдруг какие-то вопросы есть. Но у меня нет информации, чтобы Игорю что-то мешало сыграть", — приводит слова Еремина "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что у Игоря Дивеева хроническая травма ахилла. Защитник принял участие в октябрьском сборе сборной России, но пропустил матч национальной команды с Ираном. Встреча в Волгограде завершилась победой России со счетом 2:1. В текущем сезоне Дивеев выступил в девяти матчах за ЦСКА, записав на свой счет два гола.

Следующий товарищеский матч команды Валерия Карпина со сборной Боливии состоится во вторник, 14 октября. Игра пройдет на домашней арене "Динамо" в Москве. Начало – в 20:00 по московскому времени.

