Франко Камоцци – о проблемах "Спартака": все дело в некомпетентности руководства

"Не знаю, нужно ли вообще трогать Станковича, проблема во многом не в тренере. В "Спартаке" все плохо, как и всегда. Причина проста: отсутствие лидерских качеств и компетентности руководства", – сказал Камоцци.
Напомним, ранее появилась информация о том, что руководство красно-белых ищет замену Станкович.
Деян Станкович был назначен на должность главного тренера "Спартака" летом 2024 года. После 11 туров "Спартак" с 18 очками располагается на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"