Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
21:45
АзербайджанНе начат
Словакия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словения
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
КазахстанНе начат
Исландия
21:45
ФранцияНе начат
Швеция
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
БельгияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
19:00
ЛихтенштейнНе начат

Франко Камоцци – о проблемах "Спартака": все дело в некомпетентности руководства

Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"
"Не знаю, нужно ли вообще трогать Станковича, проблема во многом не в тренере. В "Спартаке" все плохо, как и всегда. Причина проста: отсутствие лидерских качеств и компетентности руководства", – сказал Камоцци.

Напомним, ранее появилась информация о том, что руководство красно-белых ищет замену Станкович.

Деян Станкович был назначен на должность главного тренера "Спартака" летом 2024 года. После 11 туров "Спартак" с 18 очками располагается на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

