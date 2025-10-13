Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
21:45
АзербайджанНе начат
Словакия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словения
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
КазахстанНе начат
Исландия
21:45
ФранцияНе начат
Швеция
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
БельгияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГерманияНе начат

Два футболиста пропускают тренировку сборной России перед матчем с Боливией

Двое футболистов сборной России пропустили тренировку перед матчем с Боливией.
Фото: РФС
Матвей Сафонов и Зелимхан Бакаев пропускают предыгровую тренировку сборной России перед товарищеским матчем с Боливией, сообщает корреспондент "Чемпионата".

Завтра, 14 октября, национальная команда России проведет товарищеский матч с Боливией - встреча состоится в Москве на домашнем стадионе столичного "Динамо", стартовый состав прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что ранее команда Валерия Карпина одержала победу над Ираном в товарищеской встрече со счетом 2:1. В ноябре текущего года национальная команда России проведет домашние товарищеские встречи с Перу и Чили.

Матвей Сафонов провел 90 минут на поле в товарищеской встрече с Ираном и пропустил 1 гол, Зелимхан Бакаев вышел с первых минут и был заменен на 68 минуте матча.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится