Два футболиста пропускают тренировку сборной России перед матчем с Боливией

Матвей Сафонов и Зелимхан Бакаев пропускают предыгровую тренировку сборной России перед товарищеским матчем с Боливией, сообщает корреспондент "Чемпионата".
Завтра, 14 октября, национальная команда России проведет товарищеский матч с Боливией - встреча состоится в Москве на домашнем стадионе столичного "Динамо", стартовый состав прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Напомним, что ранее команда Валерия Карпина одержала победу над Ираном в товарищеской встрече со счетом 2:1. В ноябре текущего года национальная команда России проведет домашние товарищеские встречи с Перу и Чили.
Матвей Сафонов провел 90 минут на поле в товарищеской встрече с Ираном и пропустил 1 гол, Зелимхан Бакаев вышел с первых минут и был заменен на 68 минуте матча.
