Экс-игрок "Спартака" высказался об игре красно-белых

- "Спартак" что при Станковиче, что при других тренерах играет все так же. И находится на пятом месте. Надо спрашивать у тренеров, почему так происходит, - сказал Хлестов "Чемпионату".
Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах. Сам же Станкович отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.
Бывший игрок "Спартака" Дмитрий Хлестов оценил игру красно-белых в текущем сезоне.
Фото: "Чемпионат"