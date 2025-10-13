Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
2 - 1 2 1
АзербайджанЗавершен
Словакия
2 - 0 2 0
ЛюксембургЗавершен
Словения
0 - 0 0 0
ШвейцарияЗавершен
Северная Македония
1 - 1 1 1
КазахстанЗавершен
Исландия
2 - 2 2 2
ФранцияЗавершен
Швеция
0 - 1 0 1
КосовоЗавершен
Уэльс
2 - 4 2 4
БельгияЗавершен
Северная Ирландия
0 - 1 0 1
ГерманияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
2 - 1 2 1
ЛихтенштейнЗавершен

Экс-игрок "Спартака" высказался об игре красно-белых

Бывший игрок "Спартака" Дмитрий Хлестов оценил игру красно-белых в текущем сезоне.
Фото: "Чемпионат"
- "Спартак" что при Станковиче, что при других тренерах играет все так же. И находится на пятом месте. Надо спрашивать у тренеров, почему так происходит, - сказал Хлестов "Чемпионату".

Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах. Сам же Станкович отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится