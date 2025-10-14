Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
19:00
МолдоваНе начат
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
Новая ЗеландияНе начат
Россия
20:00
БоливияНе начат

Слишкович высказался о своем уходе из "Оренбурга"

Бывший главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович прокомментировал свой уход из клуба.
Фото: ФК "Спартак"
"Моя отставка — решение клуба, и я его понимаю. И мне жаль, потому что я знаю, сколько сил и времени потратил на помощь "Оренбургу". Но я принял это решение — не могу ни на кого злиться. Я от всего сердца желаю "Оренбургу" успеть добиться своих целей", - сказал тренер в интервью "Чемпионату".

Владимир Слишкович возглавлял "Оренбург" с начала октября 2024 года. Боснийский специалист покинул клуб 6 октября 2025 года после поражения в матче 11-го тура РПЛ с "Ростовом" (0:1).

После 11-ти туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков. Новым главным тренером "Оренбурга" стал Ильдар Ахметзянов.

