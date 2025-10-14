"Моя отставка — решение клуба, и я его понимаю. И мне жаль, потому что я знаю, сколько сил и времени потратил на помощь "Оренбургу". Но я принял это решение — не могу ни на кого злиться. Я от всего сердца желаю "Оренбургу" успеть добиться своих целей", - сказал тренер в интервью "Чемпионату".
Владимир Слишкович возглавлял "Оренбург" с начала октября 2024 года. Боснийский специалист покинул клуб 6 октября 2025 года после поражения в матче 11-го тура РПЛ с "Ростовом" (0:1).
После 11-ти туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков. Новым главным тренером "Оренбурга" стал Ильдар Ахметзянов.
Слишкович высказался о своем уходе из "Оренбурга"
Бывший главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович прокомментировал свой уход из клуба.
Фото: ФК "Спартак"