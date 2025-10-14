Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
19:00
МолдоваНе начат
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
Новая ЗеландияНе начат
Россия
20:00
БоливияНе начат

Экс-футболист "Спартака" назвал тренера, способного привести команду к чемпионству

Бывший российский футболист Максим Деменко заявил, кто может вывести "Спартак" на вершину чемпионата.
Фото: ФК "Ахмат"
"Сложно говорить, кто мог бы помочь "Спартаку", ведь команду подбирали под Станковича, который уже работает здесь больше года. Однако он не выполняет поставленные задачи - команды нет даже в тройке. Честно говоря, если бы "Спартак" захотел, можно было бы остановиться на кандидатуре Черчесова и каким-то образом перехватить его у "Ахмата". Он действительно способен привести команду к чемпионству, тем более с такими тратами на футболистов", - сказал Деменко в интервью "Чемпионату".

Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с начала июля 2024 года. Контракт действует до конца июня 2027 года. В текущем сезоне под руководством тренера команда провела 16 матчей, одержала 8 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Красно-белые идут на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Станислав Черчесов возглавил "Ахмат" 6 августа 2025 года. Контракт рассчитан до конца июня 2028 года. Под руководством российского специалиста в сезоне-2025/2026 грозненская команда провела 12 матчей, одержала 5 побед и потерпела 4 поражения. Клуб идет на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

