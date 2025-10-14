Экс-футболист "Спартака" назвал тренера, способного привести команду к чемпионству

"Сложно говорить, кто мог бы помочь "Спартаку", ведь команду подбирали под Станковича, который уже работает здесь больше года. Однако он не выполняет поставленные задачи - команды нет даже в тройке. Честно говоря, если бы "Спартак" захотел, можно было бы остановиться на кандидатуре Черчесова и каким-то образом перехватить его у "Ахмата". Он действительно способен привести команду к чемпионству, тем более с такими тратами на футболистов", - сказал Деменко в интервью "Чемпионату".
Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с начала июля 2024 года. Контракт действует до конца июня 2027 года. В текущем сезоне под руководством тренера команда провела 16 матчей, одержала 8 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Красно-белые идут на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Станислав Черчесов возглавил "Ахмат" 6 августа 2025 года. Контракт рассчитан до конца июня 2028 года. Под руководством российского специалиста в сезоне-2025/2026 грозненская команда провела 12 матчей, одержала 5 побед и потерпела 4 поражения. Клуб идет на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.
Фото: ФК "Ахмат"