В РФС создали клуб Семака для чемпионов РПЛ в качестве тренера и игрока

"По аналогии с клубом Льва Яшина для вратаря и клубом Григория Федотова для нападающих приняли решение совместно с РФС создать клуб для тех, кто становился чемпионом и как игрок, и как тренер", - приводит слова Гершковича "РИА Новости Спорт".
Решение о создании клуба приняли 14 октября в ходе общероссийской тренерской конференции. Он объединит футболистов, ставших чемпионами России в качестве игроков и в качестве тренеров. На данный момент главный тренер "Зенита" является единственным обладателем подобного достижения.
Во время игровой карьеры Сергей Семак пять раз выигрывал чемпионат страны, выступая за ЦСКА, "Рубин" и "Зенит". Также на его счету шесть чемпионских титулов в качестве наставника сине-бело-голубых.
Председатель правления объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович на общероссийской тренерской конференции РФС объявил о создании клуба Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"