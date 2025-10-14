Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
1 - 1 1 1
Молдова2 тайм
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
1 - 1 1 1
Новая Зеландия2 тайм
Россия
1 - 0 1 0
Боливия1 тайм

В РФС создали клуб Семака для чемпионов РПЛ в качестве тренера и игрока

Председатель правления объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович на общероссийской тренерской конференции РФС объявил о создании клуба Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
"По аналогии с клубом Льва Яшина для вратаря и клубом Григория Федотова для нападающих приняли решение совместно с РФС создать клуб для тех, кто становился чемпионом и как игрок, и как тренер", - приводит слова Гершковича "РИА Новости Спорт".

Решение о создании клуба приняли 14 октября в ходе общероссийской тренерской конференции. Он объединит футболистов, ставших чемпионами России в качестве игроков и в качестве тренеров. На данный момент главный тренер "Зенита" является единственным обладателем подобного достижения.

Во время игровой карьеры Сергей Семак пять раз выигрывал чемпионат страны, выступая за ЦСКА, "Рубин" и "Зенит". Также на его счету шесть чемпионских титулов в качестве наставника сине-бело-голубых.

