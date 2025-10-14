Семак - о возможном увольнении: для меня мир не закончится, это вам некого будет критиковать

"Для меня мир не закончится. Это для вас закончится, некого будет критиковать. Плана никакого на случай ухода нет. План - жить и приносить пользу людям. Футбол - только часть жизни", - приводит слова Семака "Советский спорт".
Напомним, что Сергей Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. За этот период он шесть раз выигрывал с командой чемпионат России, пять раз брал Суперкубок страны и два раза становился обладателем Кубка.
После 11 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 20 очков.
В следующем туре петербуржцы сыграют на выезде против "Сочи". Игра пройдёт в воскресенье, 19 октября.
Фото: ФК "Зенит"