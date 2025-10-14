Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
1 - 1 1 1
Молдова2 тайм
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
1 - 1 1 1
Новая Зеландия2 тайм
Россия
1 - 0 1 0
Боливия1 тайм

Семак - о возможном увольнении: для меня мир не закончится, это вам некого будет критиковать

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал возможный уход из петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"
"Для меня мир не закончится. Это для вас закончится, некого будет критиковать. Плана никакого на случай ухода нет. План - жить и приносить пользу людям. Футбол - только часть жизни", - приводит слова Семака "Советский спорт".

Напомним, что Сергей Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. За этот период он шесть раз выигрывал с командой чемпионат России, пять раз брал Суперкубок страны и два раза становился обладателем Кубка.

После 11 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 20 очков.

В следующем туре петербуржцы сыграют на выезде против "Сочи". Игра пройдёт в воскресенье, 19 октября.

