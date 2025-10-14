Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
1 - 1 1 1
Молдова2 тайм
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
1 - 1 1 1
Новая Зеландия2 тайм
Россия
1 - 0 1 0
Боливия1 тайм

В "Пари НН" рассказали, рассматривается ли возможность смены спортивного директора

Генеральный директор "Пари НН" Виталий Карасёв прокомментировал информацию о возможной смене спортивного директора.
Фото: ФК "Пари НН"
"Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород" не вёл и не ведёт переговоров с кем-либо на должность спортивного директора. Появившаяся в медиапространстве информация об этом не соответствует действительности. Клуб не вступал в диалог с Андреем Мовсесьяном, что он также подтвердил в СМИ. Ровно так же клуб не контактировал ни с какими другими специалистами. Александр Удальцов продолжает работу, выполняя оперативные задачи в рамках своего функционала", - сказал Карасёв в интервью "Чемпионату".

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Пари НН" провело переговоры с потенциальными кандидатами на должность спортивного директора, в том числе и с занимавшим аналогичную должность в ЦСКА Андреем Мовсесьяном. Также сообщалось, что руководство клуба недовльно крупными отступными в контракте главного тренера.

После 11 сыгранных туров "Пари НН" располагается на 15 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе шесть очков.

В следующем туре нижегородцы сыграют на своём поле против "Акрона". Игра пройдёт в субботу, 18 октября.

Напомним, что в июне текущего года "Пари НН" возглавил Алексей Шпилевский. Его контракт рассчитан на три года. Ранее белорусский специалист занимал аналогичную должность в кипрском "Арисе", казахстанском "Кайрате", брестском "Динамо" и немецком "Эрцгебирге".

