В "Пари НН" рассказали, рассматривается ли возможность смены спортивного директора

"Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород" не вёл и не ведёт переговоров с кем-либо на должность спортивного директора. Появившаяся в медиапространстве информация об этом не соответствует действительности. Клуб не вступал в диалог с Андреем Мовсесьяном, что он также подтвердил в СМИ. Ровно так же клуб не контактировал ни с какими другими специалистами. Александр Удальцов продолжает работу, выполняя оперативные задачи в рамках своего функционала", - сказал Карасёв в интервью "Чемпионату".
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Пари НН" провело переговоры с потенциальными кандидатами на должность спортивного директора, в том числе и с занимавшим аналогичную должность в ЦСКА Андреем Мовсесьяном. Также сообщалось, что руководство клуба недовльно крупными отступными в контракте главного тренера.
После 11 сыгранных туров "Пари НН" располагается на 15 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе шесть очков.
В следующем туре нижегородцы сыграют на своём поле против "Акрона". Игра пройдёт в субботу, 18 октября.
Напомним, что в июне текущего года "Пари НН" возглавил Алексей Шпилевский. Его контракт рассчитан на три года. Ранее белорусский специалист занимал аналогичную должность в кипрском "Арисе", казахстанском "Кайрате", брестском "Динамо" и немецком "Эрцгебирге".
Фото: ФК "Пари НН"