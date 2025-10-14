В "Рубине" рассказали о состоянии сломавшего нос Кузяева

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов поделился информацией о состоянии здоровья полузащитника Далера Кузяева.

Фото: ФК "Рубин"

"У Далера сломан нос. Все нормально, всё заживет. Есть понимание, когда Кузяев восстановится? Не знаю. Это к врачам, не ко мне", - приводит слова Рахимова "Матч ТВ".



Напомним, полузащитник "Рубина" Далер Кузяев получил повреждение в результате столкновения с футболистом "Крыльев Советов" Михайло Баньяцем в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0). После игры хавбеку казанцев диагностировали перелом носа.



В это воскресенье, 19 октября, казанская команда примет на своем поле калининградскую "Балтику" в рамках 12-го тура чемпионата России.