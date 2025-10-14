Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
1 - 1 1 1
Молдова2 тайм
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
1 - 1 1 1
Новая Зеландия2 тайм
Россия
1 - 0 1 0
Боливия1 тайм

В "Рубине" рассказали о состоянии сломавшего нос Кузяева

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов поделился информацией о состоянии здоровья полузащитника Далера Кузяева.
Фото: ФК "Рубин"
"У Далера сломан нос. Все нормально, всё заживет. Есть понимание, когда Кузяев восстановится? Не знаю. Это к врачам, не ко мне", - приводит слова Рахимова "Матч ТВ".

Напомним, полузащитник "Рубина" Далер Кузяев получил повреждение в результате столкновения с футболистом "Крыльев Советов" Михайло Баньяцем в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0). После игры хавбеку казанцев диагностировали перелом носа.

В это воскресенье, 19 октября, казанская команда примет на своем поле калининградскую "Балтику" в рамках 12-го тура чемпионата России.

