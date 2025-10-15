"Когда начал играть, очень сильно любил "Динамо" и относился к нему с большим уважением. Потом, когда прошло время и меня попросили оттуда уйти, перешел в "Зенит" и нормально относился к нему. С ним бы, думаю, у меня была бы связана вся судьба до конца карьеры, если бы сам не накосячил с тюрьмой.
А когда это произошло, тоже могу их понять — большие дяди решили, что мне нельзя там оставаться. Никаких обид на "Зенит" не осталось — это моя стопроцентная вина", - сказал Кокорин в интервью "СЭ".
Александр Кокорин выступал за петербургский "Зенит" с 2016 по 2020 год - нападающий провел за клуб во всех турнирах 92 матча и записал на свой счет 34 забитых мяча и 12 голевых передач. Ранее форвард был игроком московского "Динамо", столичного "Спартака", "Сочи" и итальянской "Фиорентины". Всего на счету Кокорина 251 матч в Российской Премьер-Лиге, 67 забитых голов и 33 голевые передачи.
С 2022 года Александр Кокорин выступает за кипрский "Арис". В текущем сезоне россиянин вышел на поле в 6 встречах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего россиянина в 500 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до мая 2026 года.
"Большие дяди решили, что мне нельзя там оставаться". Кокорин - об уходе из "Зенита"
Экс-игрок сборной России Александр Кокорин высказался об уходе из петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"