Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Енисей
14:30
УфаНе начат
Родина
17:00
ЧелябинскНе начат
Чайка
18:00
КАМАЗНе начат
Шинник
18:00
НефтехимикНе начат
Арсенал Тула
19:30
СоколНе начат

Арташес Арутюнянц покидает пост президента "Ростова" - источник

Арташес Арутюнянц в ближайшее время покинет пост президента "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
По информации источника, президент "Ростова" Арташес Арутюнянц покидает свой пост - это личное решение функционера. Арутюнянц останется акционером клуба.

Арташес Арутюнянц является президентом "Ростова" с 2017 года. После 11 сыгранных туров южане занимают 10 место в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками. В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Джонатана Альбы сыграет на выезде с московским "Спартаком".

По итогам прошлого сезона южане дошли до Суперфинала Кубка России, в котором уступили ЦСКА в серии послематчевых пенальти 0:0 (3:4 - пен.).

Источник: "РБ Спорт".

