По информации источника, президент "Ростова" Арташес Арутюнянц покидает свой пост - это личное решение функционера. Арутюнянц останется акционером клуба.
Арташес Арутюнянц является президентом "Ростова" с 2017 года. После 11 сыгранных туров южане занимают 10 место в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками. В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Джонатана Альбы сыграет на выезде с московским "Спартаком".
По итогам прошлого сезона южане дошли до Суперфинала Кубка России, в котором уступили ЦСКА в серии послематчевых пенальти 0:0 (3:4 - пен.).
Источник: "РБ Спорт".
Арташес Арутюнянц покидает пост президента "Ростова" - источник
Арташес Арутюнянц в ближайшее время покинет пост президента "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"