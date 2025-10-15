Самедов: Боливия выигрывала у Бразилии, но мы были на голову сильнее их

"Наши провели очень хороший матч, были на голову сильнее Боливии и заслуженно победили. Сложно оценить уровень соперника. Вроде сборная из Латинской Америки, выигрывали у Бразилии, но наши их полностью переиграли. Было лишь пару моментов у них", - сказал Самедов в интервью "Советскому Спорту".
14 октября на "ВТБ Арене" прошел товарищеский матч между сборной России и командой Боливии. Хозяева одержали победу со счетом 3:0. Голами отличились вингер Лечи Садулаев, атакующий полузащитник Алексей Миранчук и нападающий Иван Сергеев.
Сборная России под руководством Валерия Карпина последний раз проигрывала 14 ноября 2021 года в матче против Хорватии (0:1).
Бывший игрок сборной России Александр Самедов прокомментировал победу национальной команды над Боливией.
Фото: РФС