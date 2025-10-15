Матчи Скрыть

Кубок России

Енисей
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
УфаЗавершен
Родина
0 - 0 (П 4 - 5) 0 045
ЧелябинскЗавершен
Чайка
1 - 3 1 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
НефтехимикЗавершен
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
СоколЗавершен

Президент РФС заявил, что с ним никто не обсуждал запрет на легионеров в Кубке России

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на информацию, что в Кубке России могут запретить участвовать легионерам.
"Об этом я читал. Но со мной это никто не обсуждал", - передает слова Дюкова "СЭ".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Министерству спорта РФ поступило предложение допускать до матчей Кубка России исключительно футболистов, имеющих право выступать за национальную сборную России.

