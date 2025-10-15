"Об этом я читал. Но со мной это никто не обсуждал", - передает слова Дюкова "СЭ".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Министерству спорта РФ поступило предложение допускать до матчей Кубка России исключительно футболистов, имеющих право выступать за национальную сборную России.
Президент РФС заявил, что с ним никто не обсуждал запрет на легионеров в Кубке России
Президент РФС Александр Дюков отреагировал на информацию, что в Кубке России могут запретить участвовать легионерам.
Фото: РФС