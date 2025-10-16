"Обсуждение моей стоимости и разговоры про возможный уход из "Локомотива"? На меня это никак не давит. Это всё провсто разговоры. Подхожу к этом у с холодной головой", - сказал Батраков в интервью "СЭ".
Алексей Батраков в этом сезоне в составе "Локомотива" принял участие в 15 матчах во всех турнирах, отметился 11 забитыми мячами и отдал три голевые передачи. На данный момент хавбек является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. По данным Transfermarkt, стоимость Алексея Батракова оценивается в 23 миллиона евро.
После 11 сыгранных туров чемпионата России "Локомотив" располагается на второй позиции, имея в своём активе 23 очка.
Следующий матч "железнодорожники" проведут против ЦСКА на своём поле. Игра пройдёт в субботу, 18 октября.
Батраков - о слухах об уходе из команды: на меня это никак не влияет
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков прокомментировал, как на него влияют слухи об уходе из команды.
Фото: ФК "Локомотив" Москва