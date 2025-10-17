"Жерсон - отличный парень, замечательный футболист. Делает всё возможное, чтобы скорее вернуться в строй. Видим, с каким желанием он выполняет упражнения. Все очень хотим увидеть его в деле. Считаю, процесс адаптации идёт хорошо", - приводит слова Барриоса "Матч ТВ".
Напомним, что Жерсон перешёл в "Зенит" из бразильского "Фламенго" этим летом за 25 миллионов евро, заключив пятилетний контракт. Полузащитник провёл шесть матчей в этом сезоне в составе петербуржцев и не отметился результативными действиями.
В конце августа бразилец получил повреждение. Также говорилось, что он хотел вернуться в Бразилию, чтобы пройти на родине восстановление от травмы.
После 11 сыгранных туров команда Сергея Семака находится на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 20 очков.
Полузащитник "Зенита": хотим увидеть Жерсона в деле
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос высказался о состоянии здоровья одноклубника Жерсона.