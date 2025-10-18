Вахания назвал голы в ворота "Спартака" "особенными"

- "Спартак" - очень сильная команда. В Кубке России против них было тяжело играть. Голы в ворота "Спартака" являются особенными, потому что это большой клуб для России, - сказал Вахания в интервью "Матч ТВ".
Матч между "Спартаком" и "Ростовом" пройдёт сегодня, 18 октября. Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых - "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени.
Напомним, что "Ростов" занимает 10 место с 13 очками в турнирной таблице чемпионата России, а "Спартак" находится на шестой позиции, имея в своём активе 18 баллов.