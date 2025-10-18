Батраков - о голе Воробьева: вживую никогда такие не видел

"Гол Воробьева? Удивился. Фантастический гол. Думаю, так он и хотел. Вживую такие голы никогда не видел", - передает слова Батракова "Матч ТВ".
Матч между "Локомотивом" и ЦСКА в 12-м туре РПЛ завершился крупной победой "железнодорожников" со счетом 3:0. Второй мяч записал на свой счет форвард Дмитрий Воробьев, забивший ударом от углового флажка в концовке первого тайма.
Напомним, красно-зеленые еще не потерпели ни одного поражения в текущем чемпионате.
Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"