Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
Уфа2 тайм
Чайка
0 - 1 0 1
Урал1 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Торпедо
19:30
ШинникНе начат
Факел
19:30
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
21:45
УдинезеНе начат

Агент Клоппа рассказал, какие шансы, что немецкий специалист станет главным тренером "Спартака"

Футбольный агент Марк Косицке прокомментировал возможность своего клиента возглавить московский "Спартак".
Фото: Getty Images
"Извините, нет. Без шансов", - сказал Косицке в интервью Odds.ru.

После 12 сыгранных туров "Спартак" занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 19 очков.

Напомним, что с июня 2024 года красно-белых возглавляет Деян Станкович. В прошлом сезоне с сербским специалистом "Спартак" занял четвёртое место в чемпионате России.

58-летний Юрген Клопп работал главным тренером "Ливерпуля" с 2015 по 2024 год. На данный момент он возглавляет отдел по международным связям в клубах франшизы "Ред Булл".

