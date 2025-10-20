"Извините, нет. Без шансов", - сказал Косицке в интервью Odds.ru.
После 12 сыгранных туров "Спартак" занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 19 очков.
Напомним, что с июня 2024 года красно-белых возглавляет Деян Станкович. В прошлом сезоне с сербским специалистом "Спартак" занял четвёртое место в чемпионате России.
58-летний Юрген Клопп работал главным тренером "Ливерпуля" с 2015 по 2024 год. На данный момент он возглавляет отдел по международным связям в клубах франшизы "Ред Булл".
Агент Клоппа рассказал, какие шансы, что немецкий специалист станет главным тренером "Спартака"
Футбольный агент Марк Косицке прокомментировал возможность своего клиента возглавить московский "Спартак".
Фото: Getty Images