"Непонятно, за что". Сперцян прокомментировал штраф за скандал с Ндонгом

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался о назначении штрафа за фразу в адрес игрока "Ахмата" Усмана Ндонга.

Фото: ФК "Краснодар"

"Сначала смешно было, а потом когда увидел официальное заявление от "Ахмата", понял, что-то там не так. Поэтому я выступил, пришлось сказать. То, что штраф — непонятно, за что. Но ладно", – сказал Сперцян в выпуске "Коммент.Шоу".



Конфликт между Сперцяном и Ндонгом произошел во время матча "Краснодара" с "Ахматом". Встреча 11-го тура РПЛ завершилась победой "быков" со счетом 2:0. Ндонг получил красную карточку за удар Сперцяна по лицу. После матча он обвинил капитана "Краснодара" в расистском оскорблении. Сам Сперцян опроверг эти заявления.



КДК РФС дисквалифицировал Ндонга на два матча, один из которых – условно, а Сперцяну назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.

