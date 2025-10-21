Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
18:00
СпартакНе начат
ЦСКА
20:30
АкронНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
19:45
ОлимпиакосНе начат
Кайрат
19:45
ПафосНе начат
Арсенал
22:00
АтлетикоНе начат
Юнион
22:00
ИнтерНе начат
Байер
22:00
ПСЖНе начат
Ньюкасл
22:00
БенфикаНе начат
Копенгаген
22:00
Боруссия ДНе начат
Вильярреал
22:00
Манчестер СитиНе начат
ПСВ
22:00
НаполиНе начат

"Непонятно, за что". Сперцян прокомментировал штраф за скандал с Ндонгом

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался о назначении штрафа за фразу в адрес игрока "Ахмата" Усмана Ндонга.
Фото: ФК "Краснодар"
"Сначала смешно было, а потом когда увидел официальное заявление от "Ахмата", понял, что-то там не так. Поэтому я выступил, пришлось сказать. То, что штраф — непонятно, за что. Но ладно", – сказал Сперцян в выпуске "Коммент.Шоу".

Конфликт между Сперцяном и Ндонгом произошел во время матча "Краснодара" с "Ахматом". Встреча 11-го тура РПЛ завершилась победой "быков" со счетом 2:0. Ндонг получил красную карточку за удар Сперцяна по лицу. После матча он обвинил капитана "Краснодара" в расистском оскорблении. Сам Сперцян опроверг эти заявления.

КДК РФС дисквалифицировал Ндонга на два матча, один из которых – условно, а Сперцяну назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится