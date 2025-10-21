Матчи Скрыть

Саввиди не исключил, что может вернуться в "Ростов"

Президент ПАОКа Иван Саввиди отреагировал на слухи о его возможном назначении в "Ростове".
"По крайней мере, я туда не стремлюсь. Задачу вернуться в "Ростов" не ставлю, но, если губернатор посчитает, что нужна моя помощь, я ему "нет" не скажу", — приводит слова Саввиди "Город N".

Иван Саввиди ранее уже занимал пост президента "Ростова" – в период с 2002 по 2005 год. При нем команда поменяла название, перестав быть "Ростсельмашем". 15 октября стало известно об уходе Арташеса Арутюнянца с поста президента клуба, который он занимал с 2017 года. О том, кто возглавит эту должность, официально не сообщалось.

Ростовчане набрали 14 очков после 12-ти туров Российской Премьер-Лиги и на данный момент занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

