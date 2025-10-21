Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
1 - 1 1 1
СпартакПерерыв
ЦСКА
20:30
АкронНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
19:45
ОлимпиакосНе начат
Кайрат
19:45
ПафосНе начат
Арсенал
22:00
АтлетикоНе начат
Юнион
22:00
ИнтерНе начат
Байер
22:00
ПСЖНе начат
Ньюкасл
22:00
БенфикаНе начат
Копенгаген
22:00
Боруссия ДНе начат
Вильярреал
22:00
Манчестер СитиНе начат
ПСВ
22:00
НаполиНе начат

Ари вернулся на пост спортивного директора "Торпедо"

Главный тренер "Торпедо" Олег Кононов сообщил, что Ари снова стал спортивным директором клуба.
Фото: ФК "Торпедо" Москва
"Да, он - спортивный директор", - сказал Кононов в интервью "Матч ТВ".

Напомним, что Ари занимал должность спортивного директора "Торпедо" с декабря 2024 года по август 2025 года.

Также 15 октября Олег Кононов вернулся на пост главного тренера чёрно-белых. Ранее он тренировал "автозаводцев" с января 2025 года по август 2025 года.

После 15 сыгранных туров команда с 11 очками находится на 16 позиции в турнирной таблице Первой Лиги.

