Гранат оценил работу Гусева в "Динамо"

- Он уже здесь работал и знает, что происходит внутри команды, все сильные и слабые стороны футболистов, что сейчас и приносит результат. Так что на данном этапе они не ошиблись, но надо смотреть вдолгую, - цитирует Граната "Матч ТВ".
Весной бело-голубые одержали три победы подряд: над "Крыльями Советов" (4:0), ЦСКА (4:1) и "Ростовом" (1:0). Команда идёт на седьмой строчке в РПЛ.
Гусев возглавил команду в ноябре, сменив Валерия Карпина. В конце декабря специалист был утверждён в должности до конца сезона.