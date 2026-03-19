Новости
Лига Европы УЕФА

Лион
0 - 2 0 2
СельтаЗавершен
Мидтьюлланд
1 - 2 (П 0 - 3) 1 203
Ноттингем ФорестЗавершен
Фрайбург
5 - 1 5 1
ГенкЗавершен
Астон Вилла
2 - 0 2 0
ЛилльЗавершен
Бетис
4 - 0 4 0
ПанатинаикосЗавершен
Порту
2 - 0 2 0
ШтутгартЗавершен

"Порту" выбил "Штутгарт" из Лиги Европы

"Порту" вышел в четвертьфинал Лиги Европы, уверенно пройдя "Штутгарт".
В ответной встрече 1/8 финала португальский клуб на своём поле добился победы со счётом 2:0 и закрепил успех по сумме двух матчей - 4:1.

Хозяева повели в счёте в первом тайме благодаря голу Виллиама Гомеса, а после перерыва Виктор Фрохольдт увеличил преимущество команды.

Голы: Виллиам Гомес, 21, Фрохольдт, 72.

"Порту": Диогу Кошта, Тиаго Силва, Беднарек, Кошта, Сануси (Кивер, 58), Росарио, Фофана (Варела, 72), Мора де Карвалью (Фрохольдт, 46), Сайнс (Мартим Нету, 66), Виллиам Гомес (Пепе Акино, 58), Моффи.

"Штутгарт": Нюбель, Шабо, Хакес, Хендрикс, Фюрих (Ассиньон, 78), Миттельштедт (Тиагу Томааш, 61), Каразор (Нарти, 62), Штиллер (Андрес, 79), Эль-Ханнус, Ундав (Буанани, 78), Демирович.

Предупреждения: Росарио, 7, Сануси, 23, Мора де Карвалью, 25, Демирович, 35, Хакес, 63, Нарти, 76, Ассиньон, 89.

