- Гол Никиты логичен. Он неплохо выходил, выступал за "Спартак". Следовало ожидать, что рано или поздно забьёт. Так что не стало удивлением, что забил за основную команду, - сказал Григорьев "Чемпионату".
"Спартак" победил махачкалинское "Динамо" (3:1) в рамках шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Никита Массалыга вывел красно-белых вперед на 59-й минуте.
По итогам группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Спартак" расположился на первой позиции в турнирной таблице группы C с 13 очками, а махачкалинское "Динамо" заняло вторую позицию с аналогичным количеством баллов.
Экс-тренер Массалыги поделился впечатлением от гола игрока за "Спартак"
Наставник СШОР "Енисей" Кирилл Григорьев, ранее тренировавший нападающего московского "Спартака" Никиту Массалыгу, поделился эмоциями от первого гола игрока за основную команду.
Фото: ФК "Спартак"