Станкович: у "Спартака" проблема с центральными защитниками

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович высказался о состоянии центральных защитников красно-белых.
Фото: "Чемпионат"
- Будет ли готов Литвинов в следующей игре? Есть проблема с центральными защитниками. Сегодня и Джику получил травму. Мы работаем над тем, чтобы Руслан восстановился к следующей игре, - сказал Станкович "Матч ТВ".

"Спартак" победил махачкалинское "Динамо" (3:1) в рамках шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России благодаря голам Маркиньоса, Никиты Массалыги и Игоря Дмитриева.

25 октября "спартак" примет на своем поле "Оренбург" в рамках 13-го тура РПЛ.

