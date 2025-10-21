- Будет ли готов Литвинов в следующей игре? Есть проблема с центральными защитниками. Сегодня и Джику получил травму. Мы работаем над тем, чтобы Руслан восстановился к следующей игре, - сказал Станкович "Матч ТВ".
"Спартак" победил махачкалинское "Динамо" (3:1) в рамках шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России благодаря голам Маркиньоса, Никиты Массалыги и Игоря Дмитриева.
25 октября "спартак" примет на своем поле "Оренбург" в рамках 13-го тура РПЛ.
Станкович: у "Спартака" проблема с центральными защитниками
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович высказался о состоянии центральных защитников красно-белых.
Фото: "Чемпионат"