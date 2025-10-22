Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:00
АхматНе начат
Динамо
18:00
Крылья СоветовНе начат
Зенит
20:30
ОренбургНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Атлетик
19:45
КарабахНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
МарсельНе начат
Монако
22:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
22:00
СлавияНе начат
Челси
22:00
АяксНе начат
Бавария
22:00
БрюггеНе начат
Айнтрахт
22:00
ЛиверпульНе начат
Реал Мадрид
22:00
ЮвентусНе начат

"Не ожидал, что у него будут такие результаты в "Пари НН". Шуманский - о своем бывшем тренере

Нападающий ЦСКА и сборной Белоруссии Артем Шуманский ответил на вопрос о работе своего бывшего тренера Алексея Шпилевского, который сейчас возглавляет "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"
"Не ожидал, что у него будут такие результаты в "Пари НН". То, что сейчас происходит в "Пари НН" с ним, — просто период невезения. Он хороший тренер, молодой, похож на Нагельсмана. Думаю, скоро все наладится, и начнут набирать очки", — приводит слова Шуманского "Советский спорт".

Белорусский нападающий Шуманский пополнил состав ЦСКА летом 2024 года. До перехода в московскую команду он выступал за кипрский "Арис", главным тренером которого на тот момент был его соотечественник Алексей Шпилевский. Вместе с кипрской командой Шуманский стал чемпионом страны.

Шпилевский был назначен на пост главного тренера "Пари НН" летом 2025 года. Под его руководством за 12 прошедших туров РПЛ команда набрала 6 очков и на данный момент занимает предпоследнее, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

