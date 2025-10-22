"Не ожидал, что у него будут такие результаты в "Пари НН". Шуманский - о своем бывшем тренере

"Не ожидал, что у него будут такие результаты в "Пари НН". То, что сейчас происходит в "Пари НН" с ним, — просто период невезения. Он хороший тренер, молодой, похож на Нагельсмана. Думаю, скоро все наладится, и начнут набирать очки", — приводит слова Шуманского "Советский спорт".
Белорусский нападающий Шуманский пополнил состав ЦСКА летом 2024 года. До перехода в московскую команду он выступал за кипрский "Арис", главным тренером которого на тот момент был его соотечественник Алексей Шпилевский. Вместе с кипрской командой Шуманский стал чемпионом страны.
Шпилевский был назначен на пост главного тренера "Пари НН" летом 2025 года. Под его руководством за 12 прошедших туров РПЛ команда набрала 6 очков и на данный момент занимает предпоследнее, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России.
