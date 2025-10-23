"Люди здесь очень дружелюбные". Легионер ЦСКА оценил жизнь в Москве

"Я думаю, Москва — очень красивый город. Я живу в очень маленьком городе. Мне понравилась Москва, потому что это очень большой город, со множеством туристических мест. Честно говоря, люди здесь очень дружелюбные, и с первого дня они отнеслись ко мне очень хорошо", - цитирует Верде ТАСС.
Аргентинский полузащитник Лионель Верде в текущем сезоне провел за ЦСКА во всех турнирах 4 матча и не отметился результативными действиями. Ранее футболист выступал за аргентинский клуб "Унион Санта-Фе".
После 12 сыгранных туров ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками. В 13 туре Российской Премьер-Лиги команда Фабио Челестини сыграет на домашнем стадионе с самарскими "Крыльями Советов".
Полузащитник ЦСКА Лионель Верде высказался о жизни в Москве.
Фото: ПФК ЦСКА