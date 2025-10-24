Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
2 - 0 2 0
Енисей2 тайм
Арсенал Тула
19:30
УралНе начат

Лига конференций УЕФА

Риека
1 - 0 1 0
СпартаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

Гендиректор ЦСКА - об Ушакове: ему предоставлялись все возможности

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Егором Ушаковым, у которого заканчивается контракт летом 2026 года.
Фото: ПФК ЦСКА
"Посмотрите, какое количество тренеров поменялось за период его карьеры в ЦСКА. Если мне память не изменяет, Ушаков начинал при Алексее Березуцком. Егору предоставлялись все возможности", - сказал Бабаев в интервью Sport24.

Егор Ушаков выступает за основной состав ЦСКА с 2022 года. В составе "армейцев" полузащитник провёл 13 матчей и отметился одним забитым мячом. Однако за последние два года хавбек принял участие лишь в двух играх за "Крылья Советов", где находился в аренде первую половину прошлого сезона.

Ранее в СМИ сообщалось, что Егор Ушаков не тренируется вместе с командой.

