Гендиректор ЦСКА - об Ушакове: ему предоставлялись все возможности

"Посмотрите, какое количество тренеров поменялось за период его карьеры в ЦСКА. Если мне память не изменяет, Ушаков начинал при Алексее Березуцком. Егору предоставлялись все возможности", - сказал Бабаев в интервью Sport24.
Егор Ушаков выступает за основной состав ЦСКА с 2022 года. В составе "армейцев" полузащитник провёл 13 матчей и отметился одним забитым мячом. Однако за последние два года хавбек принял участие лишь в двух играх за "Крылья Советов", где находился в аренде первую половину прошлого сезона.
Ранее в СМИ сообщалось, что Егор Ушаков не тренируется вместе с командой.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Егором Ушаковым, у которого заканчивается контракт летом 2026 года.
